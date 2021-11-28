Palmeiras, Libertadores Kupası'nı kazandı

Libertadores Kupası finalinde iki Brezilya ekibi Palmeiras ile Flamengo karşı karşıya geldi.



Uruguay'ın Montevideo kentindeki Estadio Centenario'da oynanan ve normal süresi 1-1 biten maçı Flamengo uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazanarak kupayı müzesine götürdü.



Karşılaşmada Palmeiras 5. dakikada Veiga ile öne geçerken ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci yarıda Flamengo 72'de Gabriel Barbosa'nın golüyle skora dengeyi getirirken 90 dakika 1-1 sona erdi. Uzatmaların 95. dakikasında Palmeiras Deyverson'un golüyle bir kez daha öne geçerken uzatmaların sonucunda kupaya uzandı.



Öte yandan Palmeiras kaptanı eski Galatasaraylı Felipe Melo, 113. dakikada oyuna dahil oldu.



Bu skorla Palmeiras, Güney Amerika kıtasının en büyüğü olurken üst üste ikinci, toplamda üçüncü kez Libertadores Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.





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