Paletli yüzme milli takımları, Avrupa'da mücadele edecek

Paletli yüzme milli takımları, Litvanya'da gerçekleşecek Avrupa şampiyonalarında sahne alacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Paletli yüzme milli takımları, Avrupa'da mücadele edecek
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05 Haziran 2024 13:30
Türkiye paletli yüzme milli takımları, Sırbistan ve Litvanya'da düzenlenecek Avrupa şampiyonalarına katılacak.

Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paletli Yüzme Genç Milli Takımı, 25 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde Litvanya'nın Klaipeda kentinde yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Paletli Yüzme A Milli Takımı ise Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 10-17 Temmuz tarihlerinde organize edilecek Avrupa Şampiyonası'nda madalya arayacak.

A milli takım kadrosunda şu sporcular yer alıyor:

"Derin Toparlak, Ömer Faruk Saydam, Yunus Cenkay Yılmaz, Kaan Efe Kaya, Berk Yavuzaslan, Adasu Ramazanoğlu, Feyza Sarıhan, Hayat Çalışkan, Masal Özgü Koyuncu."

Genç milli takım kadrosunda ise şu sporcular bulunuyor:

"Ege Şükür, Yekta Çelik Saltık, Ali Aras Ödüm, Arda Karacabay, Berk Yavuzaslan, Efe Şükür, Adasu Ramazanoğlu, Ece Ayça Karabulut, Hayat Çalışkan, Özün Pişkinoğlu, Irmak Ertemel, Masal Özgü Koyuncu."

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