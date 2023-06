Paletli Yüzme Milli Takımı'nın kampı sona erdi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Paletli Yüzme Milli Takımı'nın Mısır'da düzenlenecek Gençler Dünya Şampiyonası ve Macaristan'da gerçekleştirilecek Büyükler Avrupa Şampiyonası için Çorum'da yaptığı kamp sona erdi.



Olimpik Yüzme Havuzu'nda idman yapan 9 sporcu, antrenörler Reşit Çevir, Miraç Ömer Uslu ve Canberk Babaoğlu gözetiminde şampiyonalara hazırlandı.



Her gün çift antrenmanla yarışmalara hazırlanan sporcular, Vali Mustafa Çiftçi ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ı da ziyaret ederek sohbet etme imkanı buldu.



Kampın ardından kentten ayrılan sporcular, 19-24 Haziran'da Mısır'da düzenlenecek Paletli Yüzme Gençler Dünya Şampiyonası ile 18-23 Temmuz'da Macaristan'da gerçekleştirilecek Paletli Yüzme Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.



Paletli Yüzme Milli Takımı Antrenörü Reşit Çevir, AA muhabirine, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.



Sporcuların yarışmalara hazır hale geldiğini belirten Çevir, "Sporcularımızın motivasyon, fizik ve güç olarak hazır olduklarını görüyorum. Bizim için çok güzel bir kamp oldu. Tamamen Dünya Şampiyonası'na odaklanmış durumdayız. Madalyalarla döneceğimize inanıyorum. Çok verimli geçti, her yönüyle dört dörtlüktü kampımız." diye konuştu.



Kamp süresince sporcularla görüşmeler yaptığını dile getiren Çevir, "Gördüğüm kadarıyla sporcularımız her şeyiyle hazır. Bütün sporcularımızla tek tek ilgilendik. Sporcularımızın hepsinde madalya potansiyeli görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'nin paletli yüzmede ilk kez 2016'da madalya kazandığını, sonraki her yıl ise madalya almayı başardıklarını anlatan Çevir, "Madalya geleneğimizin bu yarışta da devam edeceğine inanıyorum. Sporcularıma güveniyorum." ifadelerini kullandı.



Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün iyi bir ev sahipliği örneği sergilediğini, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun da milli kafileye güzel imkanlar sağladığını vurgulayan Çevir, Çorum'un kamp yapmak için uygun bir yer olduğunu sözlerine ekledi.



Sporculardan 16 yaşındaki Irmak Ertemel, 3 yıldır milli takımda yer aldığını, Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi.



Mısır'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'na katılacağını aktaran Irmak Ertemel, "Bu yıl hem madalya kazanmayı hem de rekor kırmayı hedefliyorum. Çok yorucu bir kamp geçirdik. Aynı zamanda hepimiz uykumuza, beslenmemize çok dikkat ettik. Umarım iyi şekilde yapabilmişizdir. İnşallah her şey güzel olacak." şeklinde konuştu.



Üç yıldır milli takımda yer alan Adasu Ramazanoğlu ise iki dünya şampiyonluğu ve bir dünya ikinciliği bulunduğunu, bir de dünya rekoru kırdığını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Burada Dünya Şampiyonası'na hazırlandım. İnşallah hedeflediğim her şeyi gerçekleştiririm. 400 metrede rekor kırmayı hedefliyorum. Kampta takım olarak ilerleme katettiğimizi fark ediyorum. Antrenörlerimizin emeğiyle daha iyi şeyler yapabileceğimize inanıyorum."



Ece Ayça Karabulut da ikinci kez milli formayı giyecek olmanın gururunu yaşadığını aktararak, "Dünya 3'üncüsü oldum. Bu, ikinci yılım. Hafif heyecan var ama bir yıldır bunun üzerine çalışıyorum. Kamp çok verimli geçti. Umarım güzel olacak." ifadelerini kullandı.





