Palermo Açık'ta koronavirüs vakası

WTA, 3 Ağustos'ta başlayacak Palermo Açık turnuvası öncesinde bir tenisçide koronavirüs çıktığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Palermo Açık'ta koronavirüs vakası
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01 Ağustos 2020 18:55
Kadınlar Tenis Birliği (WTA), 3 Ağustos'ta başlayacak Palermo Açık öncesi bir tenisçide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini duyurdu.

WTA'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 testi pozitif çıkan tenisçinin karantinaya alındığı ve Palermo Açık'tan çekildiği, turnuvanın ise planlandığı şekilde yapılacağı belirtildi.

Kadınlar tenisinde koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan turnuvalar, gelecek pazartesi günü Palermo Açık ile yeniden başlayacak.

Kadınlarda dünya 2 numarası Rumen tenisçi Simona Halep, salgın nedeniyle daha önce turnuvadan çekildiğini duyurmuştu



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