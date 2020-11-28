Paixao, Altay'ı galibiyete uçurdu

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altay ile Bursaspor karşı karşıya geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Paixao, Altay'ı galibiyete uçurdu
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28 Kasım 2020 20:57
TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Altay ile Bursaspor, Altay Alsancak Stadı'nda karşılaştı. Altay, maçı 3-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Altay'ın golleri; 44. dakikada Ziya Alkurt, 69. ve 79. dakikalarda Marco Paixao'dan geldi. Bursaspor'un golü ise 20. dakikada Kerem Şen'den geldi.

Bu sonuçla birlikte Altay, puanını 16'ya yükseltti. Bursaspor ise 14 puanda kaldı.

Altay, TFF 1. Lig'in 12. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Bursaspor ise aynı haftada sahasında Ümraniyespor'la karşılaşacak.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Cem Hanoğlu, Seyfettin Ünal

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Berkay Sülüngöz, Özgür Özkaya, Regattin, Scuk (Dk. 46 Harun Alpsoy), Yılmaz Özeren (Dk. 90+2 Eren Erdoğan), Ziya Alkurt (Dk. 73 Rıdvan Şimşek), Kappel (Dk. 58 Yekta Kurtuluş), Gnanduillet (Dk. 58 Paixao)

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver (Dk. 67 Cüneyt Köz), Onur Atasayar, Batuhan Kör (Dk. 89 Recep Aydın), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak (Dk. 72 Ozan İsmail Koç), Kerem Şen (Dk. 72 Berat Altındiş), Ali Akman

Goller: Dk. 20 Kerem Şen (Bursaspor), Dk. 45 Ziya Alkurt, Dk. 69 ve 79 (Penaltıdan) Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 38 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 42 Ziya Alkurt, Dk. 83 Harun Alpsoy (Altay)



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