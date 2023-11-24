Paderborn, Max Kruse ile yollarını ayırdı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Alman oyuncu Max Kruse'ye Paderborn'dan kötü haber geldi.



Bundesliga 2. Lig ekibi Paderborn, Max Kruse'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Her iki taraf da sportif gelişimi farklı hayal ediyordu. Max çok iyi bir yoldaydı ancak sakatlık nedeniyle yavaşladı. Mevcut durum bizim ve oyuncu için tatmin edici olmadığından dolayı yollarımız ayrılmıştır. Max, Paderborn'da örnek bir davranış sergiledi. Ona gelecek için en iyisini diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Alman ekibinde sadece 5 karşılaşmaya çıkan Kruse, bu karşılaşmalarda 1 asist kaydetti.



FENERBAHÇE KARİYERİ



2019-20 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen Kruse, Sarı-lacivertli forma altında 23 karşılaşmada 7 gol, 8 asistlik performans sergilemişti.





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