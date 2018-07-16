'denhamlesi! Forvet için ilk transferin, Vincent Janssen olmasına kesin gözüyle bakılıyor. Hollandalı futbolcu yeniden kiralanacak ama yönetim, forvete bir takviye daha yapacak. Adayların başındageliyor.İspanyol basınına göre Paco; Andre Gomes, Digne ve Vermaelen ile birlikte gözden çıkartılan oyuncular arasında yer alıyor. Barcelona, 24 yaşındaki forvete gelecek teklifleri bekliyor. Fenerbahçe, Paco'yu satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyor.Damien Comolli, oyuncuyla görüşerek ikna etmeye çalışacak. Golcü futbolcu teklife 'evet' derse, devreye Ali Koç girecek. Başkan Koç, Barcelona Başkanı Bartmeou ile kurduğu yakın ilişkileri kullanarak bu transferi bitirmek için düğmeye basacak.Paco Alcacer, geçtiğimiz sezon forma giydiği 23 maçta 7 gol atıp, 4 asist yaptı. 2013-16 yılları arasında Valencia'da çıkış yapan başarılı oyuncu, 13 kez giydiği İspanya Milli Takım forması altında da 6 kez gol sevinci yaşadı.