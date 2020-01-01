Pachulia: "Takım arkadaşları yardımcı olmazsa, Steph de sıkıntı çeker..."

Eski Golden State Warriors oyuncusu Zaza Pachulia, Stephen Curry'nin takım arkadaşlarının kendisine yardımcı olmadığı takdirde hücumda sıkıntı çekeceğini belirtti.



Pachulia, Bay Area News Group'tan Wes Goldberg'e, Curry'nin, takım arkadaşlarının üretken olmaması ve kendisine yardımcı olmaması durumunda, hücumda sorun yaşayacağını söyledi:



"Aynı şey Steph için de geçerli. Her şey Andrew Bogut ve Draymond Green'in kendisini boş bırakmak için perdeleme yapmalarıyla başlamıştı, Klay de bu konuda yardımcı oluyor çünkü takımlar onun sayesinde tamamen Steph'e odaklanmamış oluyorlar. Klay'i boşta bırakırsanız, Chicago Bulls'a karşı 14 tane üçlük sokabilecek bir adam.



Ligin en iyi oyuncularından biri olan Kevin Durant ile Steph daha fazla özgürlüğe sahipti ve kendisi olabiliyordu. Ama karşısında iyi bir savunmacı ve içeride onu bekleyen bir uzun varsa, Steph de sıkıntı çeker."



Curry, sezonun ilk maçında Brooklyn Nets'e karşı Warriors'ın kaybettiği maçta 20 sayı (7/21 şut, 2/10 üçlük) ve 10 asistle oynamıştı.



Curry ve Warriors, bu gece Milwaukee Bucks ile karşılaşacak.



