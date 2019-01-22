  •  
    Bedavaya transfer için SADECE 9 GÜN kaldı!..
  •  
    F.Bahçe 8 flaş transfer için yine masaya oturdu
  •  
    Dubai'de İKİ YILDIZ avı! Aynı oteldeler, G.Saray..
  •  
    Ersun Yanal da onayladı Başakşehir'e bir telefon
  •  
    Fenerbahçe anlaştı ama G.Saray inat etti, o para!

Pachuca'da Martin Palermo dönemi

Meksika ekibi Pachuca, teknik direktörlük görevi için Martin Palermo'yla anlaştı.

Kaynak: AA
Pachuca'da Martin Palermo dönemi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2019 12:42
Meksika Birinci Futbol Ligi takımlarından Pachuca, teknik direktörlüğe Martin Palermo'yu getirdi.

Meksika temsilcisinden yapılan açıklamada, görevinden ayrılan İspanyol Francisco Ayestaran'ın yerine 45 yaşındaki Arjantinli teknik adam Palermo ile anlaşma sağlandığı kaydedildi.

Futbolculuk kariyerinde Boca Juniors ve Arjantin Milli Takımı'nın formalarını giyen Palermo, 2012 yılından bu yana Arjantin'in Godoy Cruz ve Arsenal de Sarandi, Şili'nin de Spanish Union takımlarını çalıştırmıştı.

Pachuca, üç haftası geride kalan Meksika Kapanış Ligi'nde Monterrey'ye 5-0, Club America'ya da 3-0 mağlup olmuştu.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için