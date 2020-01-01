Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Pacers, yeni koç olarak Mike D'Antoni ile ilgileniyor!

New York Times'tan Marc Stein'a göre, Indiana Pacers'ın yeni başantrenör olarak Houston Rockets koçu Mike D'Antoni'yi işe almakla ciddi bir ilgisi bulunuyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
New York Times'tan Marc Stein'a göre, Indiana Pacers'ın yeni başantrenör olarak Houston Rockets koçu Mike D'Antoni'yi işe almakla ciddi bir ilgisi bulunuyor.

D'Antoni şu anda Rockets'ın koçu olsa da, bu sezondan sonra takımla yeniden sözleşme imzalamayacağına dair söylentiler vardı.

Stein, raporunda şu bilgilere yer verdi:

"Pacers'ın, beklenmedik bir şekilde devrilen Nate McMillan'ın yerine Mike D'Antoni'yi işe almakla ciddi bir ilgisi olduğu söyleniyor, bu da Oladipo ve Myles Turner'ı gerektiği biçimde harekete geçirebilir. Ancak Houston'daki sözleşmesinin süresinin dolmak üzere olması ve Çarşamba akşamı Chris Paul ve Thunder'a karşı 7. maçın etkisi Rockets'ın koçuna baskı yapmak üzere olsa bile, D'Antoni'yi alabileceklerinin bir garantisi yok."

"Pacers, D'Antoni'yi almazsa ne olur? Bu, Oladipo'nun sözleşme uzatması için uygun olması ve T.J. Warren'ın bubble'daki başarısının frontcourt'taki tıkanıklığı artırmasıyla beraber, Pacers'ın sezon sonrası karşılaşacağı pek çok zor sorudan biri."

Indiana kısa süre önce başantrenör Nate McMillan'ı görevden almıştı ve yerini alacak bir koç arayışında.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal