Pacers, yeni koç olarak Mike D'Antoni ile ilgileniyor!

New York Times'tan Marc Stein'a göre, Indiana Pacers'ın yeni başantrenör olarak Houston Rockets koçu Mike D'Antoni'yi işe almakla ciddi bir ilgisi bulunuyor.



D'Antoni şu anda Rockets'ın koçu olsa da, bu sezondan sonra takımla yeniden sözleşme imzalamayacağına dair söylentiler vardı.



Stein, raporunda şu bilgilere yer verdi:



"Pacers'ın, beklenmedik bir şekilde devrilen Nate McMillan'ın yerine Mike D'Antoni'yi işe almakla ciddi bir ilgisi olduğu söyleniyor, bu da Oladipo ve Myles Turner'ı gerektiği biçimde harekete geçirebilir. Ancak Houston'daki sözleşmesinin süresinin dolmak üzere olması ve Çarşamba akşamı Chris Paul ve Thunder'a karşı 7. maçın etkisi Rockets'ın koçuna baskı yapmak üzere olsa bile, D'Antoni'yi alabileceklerinin bir garantisi yok."



"Pacers, D'Antoni'yi almazsa ne olur? Bu, Oladipo'nun sözleşme uzatması için uygun olması ve T.J. Warren'ın bubble'daki başarısının frontcourt'taki tıkanıklığı artırmasıyla beraber, Pacers'ın sezon sonrası karşılaşacağı pek çok zor sorudan biri."



Indiana kısa süre önce başantrenör Nate McMillan'ı görevden almıştı ve yerini alacak bir koç arayışında.



