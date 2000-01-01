Pacers, yardımcı koç olarak Greg Foster'ı alıyor!

Indiana Pacers, The New York Times'tan Marc Stein'a göre, eski NBA oyuncusu Greg Foster'ı, koç Nate Bjorkgren'ın koçluk kadrosuna asistan olarak getiriyor.



Foster, bir yedek pivot olarak 1990-2003 yılları arasında, çoğunluğu Utah Jazz olmak üzere dokuz takımda oynamıştı. Aynı zamanda 2000-01 sezonunda Los Angeles Lakers'ın şampiyonluk takımının da bir üyesiydi.



52 yaşındaki oyuncu, Milwaukee Bucks ve Philadelphia 76ers ile birlikte çalıştıktan sonra son iki sezon Lloyd Pierce'ın Atlanta Hawks kadrosunda görev yapmıştı.



