Indiana Pacers ve Tyrese Haliburton'ın, 260 milyon dolara kadar çıkabilecek beş yıllık bir maksimum sözleşme uzatması konusunda anlaştığı belirtildi.



Haliburton'ın maksimum kontratı almaya hak kazanmak için All-NBA takımlarından birine seçilmesinin gerekeceği kaydedildi.



Pacers ile ilk tam sezonunda Haliburton, 56 maçta 20.7 sayı, 10.4 asist, 3.7 ribaund ve 1.6 top çalma ortalamaları yakalamış, aynı zamanda ilk kez All-Star seçilmişti.





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