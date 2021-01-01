Pacers, Simmons'ı alma konusunda "beklenmedik bir çıkış" yapabilir!

Indiana Pacers'ın, Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons'ı kadrosuna katma konusunda 'beklenmedik bir çıkış yapabileceği' iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Indiana'yı Simmons'ı almak isteyen takımlar arasında 'beklenmedik çıkış yapabilecek ekip' olarak nitelendirdi.



Philadelphia'dan takas talebinde bulunmuş olan Simmons, ekibin Pazartesi günü başlayan antrenman kampına henüz rapor vermiş değil.



Sixers ve Simmons arasındaki ilişkiye, özellikle Joel Embiid'in Perşembe günü Avustralyalı oyuncunun ekipten uzak duruşunu kadrodakilere bir saygısızlık olarak nitelendirmesinin ardından, kurtarılamaz gözüyle bakılıyor.



Sixers'ın kendisini takas etmediğ takdirde, Simmons'ın tüm sezon boyunca oturmaya istekli olduğu kaydedilmişti.



