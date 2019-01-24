Pacers, Oladipo'nun sezonu kapatmasından korkuyor!

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Indiana Pacers ekibinin, Victor Oladipo'nun geçtiğimiz gece "ameliyat gerektiren ve sezonu kapattırabilecek" bir diz sakatlığı geçirmesinden korktuğu açıklandı.Geçtiğimiz gece oynanan Toronto Raptors karşılaşmasındaki bir hızlı hücum pozisyonunda dizi olağanın dışında dönen ve yere düşen Oladipo'ya, bugün içerisinde bir MR çekileceği ve durumun tam olarak ne olduğunun anlaşılacağı belirlendi.Koç Nate McMillan, açıklama olarak şu ifadeleri kullandı:Oladipo'nun düştükten sonra bacağı üzerine bir havlu seren antrenörlerle birlikte, hem kendi hem de rakip takım oyuncularının Victor etrafında bir kalabalık oluşturmasından, durumun ciddiyetinin olağandan biraz fazla olduğu anlaşılmıştı.Pacers'ın 19 sayı ortalaması ile sezondaki en skorer ismi Oladipo, yerden sedyeye taşınırken ve götürülürken hayranları tarafından ayakta alkışlandı ve kendisi de kalabalığa el sallayarak karşılık verdi