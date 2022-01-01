Pacers, LeVert ve Turner için büyük karşılık bekliyor!

Indiana Pacers'ın, yeniden yapılanma sürecinde Caris LeVert ve Myles Turner karşılığında büyük takas getirileri aradığı iddia edildi.



HoopsHype'dan Michael Scotto, Pacers'ın LeVert karşılığında bir ilk tur draft hakkı ve genç bir oyuncu aradığını belirtirken, Turner karşılığında ise iki adet ilk tur draft hakkı veya bir ilk tur draft hakkının yanında genç bir oyuncu istediğini söyledi.



Indiana'nın kadrosunu tamamen sıfırlamak istemediği, Malcolm Brogdon ve çaylak Chris Duarte ile birlikte Turner veya Domantas Sabonis arasında takımda kalacak oyuncular etrafında tamamen yeniden yapılanmak istediği bildirildi.



LeVert maç başına ortalama 17.8 sayı, 3.3 ribaund ve 4.2 asist ortalamalarıyla oynarken, Turner 12.9 sayı, 7.1 ribaund ve 2.8 blok ortalamalarına sahip.



