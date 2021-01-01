Pacers, LeVert, Sabonis veya Turner'ı takasa açabilir

Indiana Pacers'ın "sağlam bir yeniden yapılanmaya" doğru ilerlediği ve büyük olasılıkla çekirdek oyuncularını içeren takas görüşmeleri başlatacağı iddia edildi.



The Athletic'den Shams Charania ve Bob Kravitz'e göre Pacers, Caris LeVert, Domantas Sabonis veya Myles Turner'ın yer aldığı takaslara açık olacak.



Sabonis ve Turner, birbiriyle çakışan oyun stilleri nedeniyle geçmişte rakip takımlardan takas ilgisi görmüş olsalar da, koç Rick Carlisle, bu ikiliyi parkede birlikte görmek istiyordu.



Takımın basketbol operasyonlarından sorumlu başkanı Kevin Pritchard'ın, takım sahibi Herb Simon'ı 2017 yılından beri yeniden yapılanmanın gerekli olduğuna ikna etmeye çalıştığı, ancak Simon rekabetçi kalmak istediği söylendi. NBA'in ligdeki en uzun süreli takım sahibi olan Simon'ın, her zaman mümkün olan en rekabetçi takımı sahaya koymak istediği kayıtlara geçti.



87 yaşındaki Simon'ın, yeniden yapılanma fikrine artık boyun eğdiği açıklandı.



