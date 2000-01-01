Pacers, koçluk işi için Billups, Joerger ve dahasıyla görüşecek!

Indiana Pacers'ın eski Sacramento Kings ve Memphis Grizzlies başantrenörü Dave Joerger, eski All-Star oyuncu Chauncey Billups ve New Orleans Pelicans'ın yardımcı koçu Chris Finch ile başantrenörlük pozisyonu hakkında görüşme yapmayı planlandığı açıklandı.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'nin bildirdiği raporda, özellikle bu üç isim, "röportaj listesi" arasında dikkat çekti.



Billups'un adı, Brooklyn Nets'in Eylül ayı başlarında resmi bir koçluk deneyimi olmayan, göze çarpan bir başka bir oyun kurucu Steve Nash'i işe almasının ardından koçluk işleri arasında ilgi görmeye başlamıştı.



Detroit Pistons efsanesi, ESPN ve LA Clippers'ın yayın ekibiyle bulunduğu ilişkileri dahil, 2014'te NBA'den emekli olmasından bu yana medyada çalışıyordu.



Bir oyuncu olarak, 2004'te Pistons'ın bir şampiyonluğa ulaşmasına yardımcı olurken NBA Finalleri MVP'si seçilen Billups, 2006'dan itibaren arka arkaya beş kez All-Star maçlarında forma giymişti.



Joerger, bir NBA başantrenörü olarak altı yıl boyunca 245-247'lik bir normal sezon serisi yakalamıştı. Çalıştırdığı takımlar, üç kez katıldıkları ve tek seri kazandıkları playofflarda 9-13'lük bir dereceye sahipti.



Finch ise, G League'in Rio Grande Valley Vipers ekibindeki ilk eyalet antrenörlüğü işini almadan önce, 14 yıl Avrupa'da başantrenör olarak çalışmıştı. 2010'da Yılın G League Koçu seçildiğinden beri, Houston Rockets, Denver Nuggets ve Pelicans'ta asistan koç olarak çalışmıştı.



Pacers, Ağustos ayında görevine son verilen Nate McMillan'ın yerine bir koç arayışında.



