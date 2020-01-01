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Pacers, gözünü Mike D'Antoni'ye dikebilir!

Indiana Pacers'ın başantrenörlük pozisyonu için, Mike D'Antoni'nin hala şansının olduğu açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers'ın başantrenörlük pozisyonu için, Mike D'Antoni'nin hala şansının olduğu açıklandı.

Pacers, pazardaki en büyük koç D'Antoni için bir hedef yeri haline gelebilir. ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Philadelphia 76ers'ın Doc Rivers ile anlaşması sonrası, Indiana, Sixers'taki boş pozisyonu kaçıran deneyimli koç D'Antoni ile görüşebilir.

Bleacher Report'ta yer alan rapor şu şekildeydi:

"Wojnarowski, SportsCenter'da 'Philadelphia'daki durumla çok ilgilenmişti. Hala boşta olan pozisyonlar var - bence izlemeye değer bir tanesi de Indiana. Pacers, arayışının hala ilk aşamalarında. Adaylarla konuşuyorlardı. Henüz alanı çok fazla daraltmadılar.' şeklinde konuştu."

Pacers, NBA Finalistleri Miami Heat'e karşı playofflarda ilk turda elendikten sonra, Ağustos ayı ortasında eski koç Nate McMillan ile yollarını ayırmıştı.


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