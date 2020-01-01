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"Pacers, Bucks ile Oladipo takasını konuştu" iddiası!

Indiana Pacers'ın, Milwaukee Bucks ile Victor Oladipo takası hakkında konuştuğu iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers'ın, Milwaukee Bucks ile Victor Oladipo takası hakkında konuştuğu iddia edildi.

Indiana ile sözleşmesinin son yılına giren Oladipo'nun, ölü sezonda muhtemelen takımdan ayrılması bekleniyor.

The Ringer'dan Kevin O'Connor, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Peki ya Victor Oladipo? Lig kaynakları, Pacers'ın Bucks ile Oladipo'yu ilgilendiren bir takas hakkında konuştuğunu söylüyor, ancak bu noktada bu olası görünmüyor. Sixers, kendisinin sakatlanma öncesi formuna dönüşü üzerine bahse girmek isterse, Oladipo doğru fiyatla alınabilir."

Oladipo geçtiğimiz sezon oynadığı 19 maçta ortalama 14.5 sayı, 3.9 ribaund ve 2.9 asist ile oynamıştı.


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