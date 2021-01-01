Pacers, Bjorkgren için acele karar almayacak

Indiana Pacers'ın, koç Nate Bjorkgren'i önümüzdeki sezon başantrenör olarak tutup tutmayacağına hemen karar vermeyeceği belirtildi.



Bjorkgren'in geleceği, ekip içindeki sorunların raporları nedeniyle incelemeye alınmıştı.



Takımın genel menajeri Kevin Pritchard, Bjorkgren hakkında şunları söyledi:



"Sezon sonu toplantılarında kimse mutsuz olduğunu söylememişti. Evet, çalışanları biraz sıkboğaz ettiğini söylemişlerdi. Nate (McMillan), kimliğini kendi çabasıyla bulmak durumunda kalmıştı.



Şu an itibariyle bizim koçumuz kendisidir (Bjorkgren). Kalacağına veya gideceğine dair bir şey söyleyemem. Süper becerilere ve taktiklere sahip olan genç bir koç olsa da, insan yönetimi konusunda biraz gelişmesi gerekiyor."



Bjorkgren, son sezonun başantrenörü Nate McMillan'ın yerini alan isim olmuştu.



