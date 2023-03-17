Pablo Martin Batalla, Türkiye'ye döndü!

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Nilüfer Belediye FK'de yeni teknik direktör Pablo Martin Batalla oldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, Batalla ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı aktarıldı.



İşte yapılan açıklama:



"Kulüp başkanımız Sayın Tamer İşler'in Kamoyunu bilgilendirme metni.



Bursaspor'umuzun efsane oyuncusu Pablo Martin Batalla'yı Bursaspor'umuzun efsane Başkanı rahmetli İbrahim Yazıcı'ya adını yaşattığımız Stadı'nda kavuşturuyoruz.



Kulübümüz gelecek sezon planlamaları doğrultusunda "Teknik Direktörlük" görevi için Pablo Martin Batalla ile 3 yıllık anlaşma sağlamış ve sözleşme imzalamış bulunmaktayız.



Futbolculuk kariyer basamaklarını adım adım çıkarak efsane olan Pablo Martin Batalla'ya yeni teknik direktörlük kariyerinde başarılar dileriz.



Pablo Martin Batalla'nın kulübümüzde tecrübe edinerek efsane hoca olarak Bursamızın hiç bir zaman vazgeçilmeyecek değeri olan Bursasporumuzun başında da bir gün teknik direktör olarak görme arzumuz en büyük temennimizdir. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur"





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