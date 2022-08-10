Pablo Mari'nin yeni adresi belli oldu

takımda düşünmediği savunma oyuncusu, İtalya ekibitransfer olmayı kabul etti. Arsenal,de talip olduğu 28 yaşındaki savunmacının transferi için İtalyan ekibiyle el sıkıştı.Geçen sezon Udinese'de kiralık olarak iyi bir performans sergileyen Mari, 15 maçta 1 gol attığı İtalya serüveninde savunmada da sağlam bir görüntü verdi. Deneyimli stoperi kadrosunda düşünmeyen Mikel Arteta, Mari'nin takımdan ayrılmasına onay vermişti.Şartlı satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına Monza'ya kiralanan Mari, sağlık kontrolünden geçmek için özel bir uçakla İtalya'ya gitti.