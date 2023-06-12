Pablo Laso'nun yeni adresi Bayern Münih oldu

THY EuroLeague'de gelecek sezona iddialı bir giriş yapmak isteyen Bayern Münih, çarpıcı bir hamlede bulundu.



Alman ekibi, İspanyol başantrenör Pablo Laso'nun göreve getirildiğini açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada Pablo Laso ile 2025 yılına kadar sözleşme imzalandığı açıklandı.



2011'den 2022'ye kadar 11 sezon boyunca Real Madrid'in başantrenörlüğü yapan Laso ve 2 EuroLeague şampiyonluğu ve 6 Liga ACB şampiyonluğu yaşamıştı.

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