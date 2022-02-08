Pablo Laso: 'Fenerbahçe'ye karşı koyamadık'

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe Beko'ya 66-51 mağlup oldukları maçın ardından konultu.



Müsabakada iyi mücadele edemediklerini aktaran Laso, "Fenerbahçe'yi galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Savunmada çok agresif oynadılar. Onlara karşı koyamadık." dedii.



Laso, "İnanılmaz bir enerjiyle mücadele ettiler. Bizden çok üstün oynadılar. Hücumda ve savunmada bir şeyleri değiştirdik ama onlara karşı koyamadık." ifadelerini kullandı.





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