Pablo Laso: "Anadolu Efes bizden daha çok odaklanmıştı"

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Anadolu Efes maçı sonrasında konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Pablo Laso: 'Anadolu Efes bizden daha çok odaklanmıştı'
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21 Nisan 2021 00:55
Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, alınan yenilgiden dersler çıkarmaları gerektiğini aktardı.

Laso, Anadolu Efes'in ikinci yarıda oyunu domino ettiğini belirterek, "Rakibimizi tebrik ederim. İlk yarıda onların karşısında sağlam durduk. İkinci yarıda iyi oynadılar. Avantajı yakaladılar. Çok fazla imkan bulduk ancak atışlardan yararlanamadık. Maç boyunca odaklanmamız gerekti. Anadolu Efes bizden daha çok odaklanmıştı. Skorda avantajı yakalayınca da öz güvenleri yerine geldi. Bu maçtan dersler çıkarmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



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