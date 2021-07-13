Pa Dibba: "Adana Demirspor taraftarını gururlandıracağız"

Adana Demirsporlu forvet Pa Dibba, taraftarlarını Süper Lig'de gururlandıracaklarını söyledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Pa Dibba: 'Adana Demirspor taraftarını gururlandıracağız'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Temmuz 2021 16:26
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Adana Demirspor'un forveti Pa Dibba, "Biz savaşçıyız, savaşacağız ve bu sezon da aynı performansı göstereceğiz. Taraftarlarımızla statta olacağız ve onların desteğiyle onları gururlandıracağız." dedi.

Dibba, mavi-lacivertli takımın Bolu'daki kampında, takımın bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Dibba, takıma katılan yeni transferlerin de mavi-lacivertli ekibe güç vereceğine inandığını anlattı.

Dibba, Süper Lig'de kendisine sakladığı bazı hedefleri olduğunu belirterek, "Takım olarak şunu söyleyebilirim; şu an kimse, yeni gelenler de eskiden kalanlar da dahil 'Süper Lig'e yükseldik, çok mutluyuz, rahatlayalım' gibi bir şey demiyor. Biz savaşçıyız, savaşacağız ve bu sezon da aynı performansı göstereceğiz. Taraftarlarımızla statta olacağız ve onların desteğiyle onları gururlandıracağız." diye konuştu.


Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.