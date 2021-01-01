P.J. Tucker'a, Lakers dışında üç talip daha!

Los Angeles Lakers ve üç takımın daha Houston Rockets forveti P.J. Tucker ile ilgilendiği bildirildi.



ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Lakers'ın daha önce bildirmesinin yanı sıra, üç takım daha Tucker'a ilgi gösterdi ve bu ekipler ise Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks ve Miami Heat olarak ortaya çıktı.



Sözleşmesinin son yılında yer alan Tucker, bu sezon yaklaşık 8 milyon dolar kazanmaya hazırlanıyor ve bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak.



PJ, bu sezon Rockets için maç başına ortalama 4.4 sayı, 4.6 ribaund ve 1.4 asist ile oynuyor.



