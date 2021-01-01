Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

P.J. Tucker'a, Lakers dışında üç talip daha!

Los Angeles Lakers ve üç takımın daha Houston Rockets forveti P.J. Tucker ile ilgilendiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers ve üç takımın daha Houston Rockets forveti P.J. Tucker ile ilgilendiği bildirildi.

ESPN'den Adrian Wojnarowski'ye göre, Lakers'ın daha önce bildirmesinin yanı sıra, üç takım daha Tucker'a ilgi gösterdi ve bu ekipler ise Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks ve Miami Heat olarak ortaya çıktı.

Sözleşmesinin son yılında yer alan Tucker, bu sezon yaklaşık 8 milyon dolar kazanmaya hazırlanıyor ve bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olacak.

PJ, bu sezon Rockets için maç başına ortalama 4.4 sayı, 4.6 ribaund ve 1.4 asist ile oynuyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal