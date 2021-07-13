Özügergin: 'Mesele sarı kırmızı değil, kırmızı beyazdı'

Atina Büyükelçisi Burak Özügergin, Galatasaray kafilesine Yunanistan sınırında çıkarılan zorluklarla ilgili konuştu.



TRTSpor'a konuşan Özügergin, meselenin karşılıklı iyi niyet ile kolaylıkla çözülebileceğini ancak Yunan yetkililerin meseleyi sarı kırmızı değil kırmızı beyaz olarak değerlendirdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:



"TEDBİR VARSA ŞEFFAF UYGULANIR"



"Değer miydi bu yaşadıklarımıza? Akşam saatlerinde hiç aklımıza gelmezdi böyle bir sorunla karşılaşacağımız. Ne Galatasaray'ın ilk Avrupa'daki maçı, ne de Olympiakos'un ilk Avrupa takımıyla maçı, ne de koronavirüs yeni çıktı. Tedbirler gayet belli. Tedbir varsa eşit ve şeffaf bir şekilde uygulanır."



"ÖNCE RASTGELE DENDİ, SONRA TÜM TAKIMI TESTE SOKMAYA ÇALIŞTILAR"



"Kafilemiz geliyor, rastgele test yapılıyor. Fatih hoca da iyi diyor, Fatih hocanın kendisine de test yapılıyor. Öncesinde bir kaç oyuncu ve teknik ekipten kişi de sınırı geçiyor rahatça. Sonra diyorlar ki öyle yapmayalım, herkese yapalım testi. Otobüsten indirmeye çalışıyorlar arkadaşlarımızı. En başta demiş olsalar bizde uygulama budur, gelince hepiniz test yapılacak dense, herkes ona göre tedbir alır ve devam edilir. Ancak maç başladıktan sonra kale direğini yerinden oynatmaktır bu. Fatih hocanın kendisine test yapılması değil konu, önce rastgele, sonra da herkese yapılacak denmesi"



"FATİH HOCA 'HAZIRLAYIN UÇAĞI, DÖNÜYORUZ' DEDİ"



"Teknik direktöründen futbolcusuna, idari kadrodan takımın en üst seviyesinden altına kadar herkes vakur ve sabırlı performans sergiledi. Hiç bağırış çağırış olmadı. Fatih hoca da "öyle mi?" dedi ve hazırlayın uçağı dönüyoruz dedi. O saatten sonra da oraya girmeye çalışılamazdı. Devlet büyüklerimizi ve Ankara'yı da bilgilendirdik. Talimatları aldık ve o talimatları yerine getirdik"



"MESELE SARI KIRMIZI DEĞİL, KIRMIZI BEYAZ"



"Sistemik bir sorunu bireysel çabayla çözemezsiniz. Buradaki sistemik sorun Türkiye'den gelen bir kafilenin yarattığı bir huzursuzluk. Galatasaray'da olabilir Beşiktaş'ta olabilir, başka kulüp de olabilir. Mesela sarı kırmızı değil, kırmızı beyaz.



