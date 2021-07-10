Ozornwafor: 'Yeni bir başlangıç istiyorum'

Galatasaray'da Ozornwafor, hazırlık maçında Kasımpaşa'yı 4-2 ile geçtikleri karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.



Yeni bir başlangıç istediğini dile getiren Ozornwafor, "İyi bir başlangıç yaptık, geçen hafta da bu hafta da kazandık. Galatasaray'da 11'de başlamak benim için büyük bir onur. Yeni bir başlangıç, yeni başarılar istiyorum. Sadece kendim için değil, takım için de başarıların devam etmesini umuyorum." dedi.



