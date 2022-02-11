Ozornwafor, Belçika'da kendini buldu!

2019'da 300 bin euro'ya Nijerya'nın Enyimba takımından alınan Ozornwafor geldiği gibi Almeira'ya bu sezon başı ise Belçika ekibi Charleroi'ye kiralanmıştı.



Charleroi'de son 4 maçta 90'ar dakika forma giyen 22 yaşındaki futbolcuya övgü geldi.



Belçika basını, Nijeryalı futbolcunun oynadığı 4 maçta takımın sadece 1 gol yediğini ve savunmanın toparlandığını yazdı.



