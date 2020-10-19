Özmen: 'Olayı kulüplere mal etmemeliyiz'

Gaziantep Futbol Kulübü transfer komitesi üyesi ve yöneticisi Erhan Özmen Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün'ün maçtan sonra teknik direktör Marius Sumudica ile ilgili yaptığı açıklamaya karşılık verdi.



Maç 1-0 Antalyaspor lehineyken hiç bir şeyin olmadığını ancak karşılaşma 1-1 olduktan sonra Antalyaspor tarafından Sumudica'ya hakaretler yapıldığını ifade eden Erhan Özmen: "Ben de bu olayların tam göbeğindeydim ama maç Antalyaspor lehine 1-0 iken hiç bir şey yoktu. Bizim hocanın özellikle 1. hakem ve 4. hakem'in bizim takıma karşı ilk yarıda verdikleri yanlış kararlar ve tutumlarına isyanı vardı. Hoca'da haklı olarak tribünden tepkisini gösterdi. Antalyaspor yöneticilerine karşı hiç bir tepkiside olmadı. Ama maç ne zaman 1-1 e geldi ondan sonra devamlı bizim hocaya hakaretler gelmeye başladı. Maalesef böyle aniden gelişen bu olay bizleri de üzdü ancak tamamen bireysel gelişen bu olayı da kulüplere mal etmemeliyiz." dedi.



