Özkayımoğlu: "Biz şanlı Göztepe'yiz"

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Keçiörengücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Özkayımoğlu: 'Biz şanlı Göztepe'yiz'
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11 Nisan 2023 17:18
Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Keçiörengücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Özkayımoğlu Ankara'da çok önemli ve kritik bir maça çıktıklarını ifade etti.

Futbolcularıyla gurur duyduklarını aktaran Özkayımoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Futbolcularımı alınlarından öpüyorum. Muhteşem bir taraftarımız var. Onlar bizden vazgeçmiyor, bizim futbolcularımız da sahada vazgeçmiyor. Mücadeleyi bırakmadık ve maçı 3-2 kazandık. Ankara Keçiörengücü önemli bir takım ama biz şanlı Göztepe'yiz. Taraftarımızla İzmir'e 3 puanla dönüyoruz. Şu an ligde 6. sıradayız. Bu bizim için mutluluk verici."

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