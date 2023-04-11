Özkayımoğlu: 'Biz şanlı Göztepe'yiz'

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, Keçiörengücü'nü mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.



Özkayımoğlu Ankara'da çok önemli ve kritik bir maça çıktıklarını ifade etti.



Futbolcularıyla gurur duyduklarını aktaran Özkayımoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Futbolcularımı alınlarından öpüyorum. Muhteşem bir taraftarımız var. Onlar bizden vazgeçmiyor, bizim futbolcularımız da sahada vazgeçmiyor. Mücadeleyi bırakmadık ve maçı 3-2 kazandık. Ankara Keçiörengücü önemli bir takım ama biz şanlı Göztepe'yiz. Taraftarımızla İzmir'e 3 puanla dönüyoruz. Şu an ligde 6. sıradayız. Bu bizim için mutluluk verici."





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