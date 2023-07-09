Özkan Sümer Futbol Akademisi'nde yeni sezon hazırlıkları sürüyor!

Özkan Sümer Futbol Akademisi, Double Pass ile yeni sezona hazırlanıyor.



Bordo-mavili Kulübün, resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, futbol dünyasındaki başarılı altyapı sistem ve modelinin Trabzonspor felsefesine uygulanması amacıyla bordo-mavili kulüp ile Double Pass firması arasında yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Gelinen son noktada, dünya futbolundaki yönetim şekillerine uygun olarak, Double Pass tarafından yapılan çalışmalar sonucunda oluşturulan Akademi Yönetim Takımı'nın (AYT) onaylandığı aktarılan açıklamada, yeni sezonun başlamasından önce yönetim ve antrenör planlamalarının tamamlandığı kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, merkezi Belçika'da bulunan Double Pass ile kulüp arasında 20 Ekim 2022 tarihinden beri devam eden süreç ile ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Kulübümüz altyapısının A'dan Z'ye gelişimi, yenilenmesi ve daha üretken olması amacıyla, Avrupa'da çok sayıda kulüp ve federasyonla çalışmalarını sürdüren Double Pass firması ile geçtiğimiz sezon bir anlaşma sağlamıştık. Double Pass, vizyonu gereği tek tip bir model üzerinden değil, her spor kulübüne o bölgenin kültürüne, coğrafyasına ve DNA'sına uygun, yenilikçi bilimsel veriler ışığında spesifik bir yol haritası çıkartmayı hedefliyor. Bu bağlamda antrenman bilimi, bireysel çalışma, oyuncu refahı, yönetim şekilleri ve verimliliğin arttırılması gibi farklı alanlarda uzman isimler, çeşitli periyotlarda Trabzon'a gelerek altyapı idari birimleri, teknik ekip, personeller ve genç futbolcularımızla yüz yüze toplantılar yaptı. Bu anlamda geldiğimiz noktada bu yol haritasının temelleri sağlam bir şekilde oluşturuldu. Altyapıda yeni sezon çalışmaları bu planlamalar doğrultusunda gerçekleşecek."



Son bir haftadır Trabzon'da bulunan Double Pass yetkilileri Kevin Nicholson ve Ceri Charles Bowley ile görüşme gerçekleştiren Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ise altyapı planlamasının son derece sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü ve önemli adımlar atıldığını belirtti.



Kafkas, 10 Temmuz'da U19, ardından 20 Temmuz'da da U14, U15, U16 ve U17 takımlarının yeni sistemle sezon çalışmalarına başlayacağını işaret ederek, Double Pass temsilcilerinin yanı sıra Özkan Sümer Futbol Akademi Direktörü İlker Erdem'in de katıldığı toplantıya ilişkin şunları kaydetti:



"Gelinen süreç sonunda Akademi Direktörü, Futbol ve Antrenörlük Departmanı, Sağlık & Performans Bilimi Departmanı, Yetenek Kimliği ve Bünyeye Katma Departmanı, Oyuncu Refahı Departmanı, A Takıma Geçiş ve Uyum departmanından oluşan 6 kişilik Akademi Yönetim Takımı onaylandı. Bunun yanı sıra Double Pass uzmanları ile yapılan değerlendirmeler kapsamında altyapıda teknik ve akademik kadro 35 kişi olarak belirlendi. Futbol dünyasında altyapıda başarılarıyla kendini kanıtlamış Double Pass sistemini, Trabzon şartlarına uyarlayarak altyapıda yeni sezon çalışmalarımıza başlayacağız."



