Özkan Arseven: "Taraftarımız için her şeyi yapacağız"

Beşiktaş taraftarları BKT EuroCup'ta Bourg Basket ile oynanacak yarı final son maçı için Fransa'ya akın edecek.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Özkan Arseven: 'Taraftarımız için her şeyi yapacağız'
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31 Mart 2024 11:11
Son güncelleme 31 Mart 2024 11:15
Beşiktaş Kulübü, BKT EuroCup'ta Bourg Basket ile Fransa'da yapılacak yarı final 3. maçı için seferberlik ilan etti. İlk maçta yenildiği rakibini önceki gün İstanbul'da mağlup ederek seride durumu 1-1 yapan Kartal, Fransa'da bu kez kazanarak final biletini kapmak istiyor.

"SEFERBERLİK İLAN EDECEĞİZ"

Basketboldan sorumlu yönetici Özkan Arseven, taraftarların çarşamba günü Fransa'daki maça yoğun ilgisi olduğunu belirterek, özel uçak kaldırma kararı aldıklarını söyledi.

Arseven, "Başkanımız ve yönetimimizle birlikte taraftarlarımızın da gelmek istemesi bizleri heyecanlandırdı. Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic oldukça iddialı. Bu karşılaşma için yönetim kurulu olarak tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz" diye konuştu. Bu arada siyah beyazlı yönetimin, finale kalınması halinde takıma toplam 100 bin dolar prim verme kararı aldığı öğrenildi.

 

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