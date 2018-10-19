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Özkahya 3 yıl sonra Fenerbahçe maçında!

Sivasspor-Fenerbahçe maçını Halis Özkahya yönetecek. Özkahya 3 yıl aradan sonra ilk kez Sarı-Lacivertli ekibin maçına atandı.

Kaynak: Takvim
Özkahya 3 yıl sonra Fenerbahçe maçında!
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19 Ekim 2018 04:21
Fenerbahçe'nin, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçı Halis Özkahya yönetecek.

Bu atamayla birlikte Halil Özkahya, 3 yıl aradan sonra bir Fenerbahçe maçını yönetecek.

Özkahya son olarak 2015'te Beşiktaş'ın F.Bahçe'yi 3-2 yendiği maçta düdük çalmıştı.

Halis Özkahya yönetimindeki son 9 maçını deplasmanda oynadı. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 5 kez kazandı.

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