Özkahya 3 yıl sonra Fenerbahçe maçında!

Fenerbahçe'nin, Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçı Halis Özkahya yönetecek.
Bu atamayla birlikte Halil Özkahya, 3 yıl aradan sonra bir Fenerbahçe maçını yönetecek.
Özkahya son olarak 2015'te Beşiktaş'ın F.Bahçe'yi 3-2 yendiği maçta düdük çalmıştı.
Halis Özkahya yönetimindeki son 9 maçını deplasmanda oynadı. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 5 kez kazandı.
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Bu atamayla birlikte Halil Özkahya, 3 yıl aradan sonra bir Fenerbahçe maçını yönetecek.
Özkahya son olarak 2015'te Beşiktaş'ın F.Bahçe'yi 3-2 yendiği maçta düdük çalmıştı.
Halis Özkahya yönetimindeki son 9 maçını deplasmanda oynadı. Sarı-Lacivertliler bu maçlarda 5 kez kazandı.
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