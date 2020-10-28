İngiltere'de Marcus Rashford'un başlattığı ihtiyaç sahibi öğrencilerin sömestr ve yaz tatillerinde ücretsiz öğle yemeği kampanyasına Mesut Özil de destek verdi.



Özil, Londra Barnet'teki Whitting Hill İlkokulu'na 70 öğrenci için hazırlanan 3 çeşit yemek sağlayarak destek oldu. Özil'in bu sürpriz katkısı İngiltere basınında geniş yer bulurken Özil'in yemekleri Alman şef Stefan Peppert ve bir kaç Alman şef ile birlikte hazırlattığı kaydedildi.



Whitting Hill İlkokulu müdürü Sejal Patel Özil'in çocuklar için yaptığı bu sürpriz için "Okulumuz ve nezeket ve cömertliği için Özil'e teşekkürlerini sunuyor" ifadelerini kullandı.



RASHFORD NE YAPMIŞTI?



22 yaşındaki oyuncu ilk kez öğrencilerin okul günlerinde aldıkları ücretesiz yemek fişleri koronavirüs döneminde alamayacak olmaları ve yoksul ailelerin bu yemek fişlerine çok ihtiyacı olması nedeniye bağış toplamıştı.



Konuya dikkat çeken Rashford koronavirüs döneminin ardından ise bu kez Noel, sömestr ve yaz tatillerine yemek indirimi alamayacak çocuklarla ilgili farkındalık çalışmaları yaptı ve konunun meclis gündemine girmesini sağladı.



MECLİS REDDETTİ, SOSYAL MEDYAYI DEVREYE SOKTU



Meclis komisyonunda görüşülen ve 365 gün boyunca çocukların ücretsiz yemek yeme hakkı olmasını içeren teklif, oylamada reddedildi. Hal böyle olunca Rashford sosyal medya hesaplarını devreye soktu ve konuyu gündemde tuttu.



Geçtiğimiz gün Rashford Ekim ayında bahsedilen ücretsiz yemeği alamayacak öğrenciler için bağışçı okul ve restoranları harekete geçirerek binlerce bağış almayı başardı.



