Özil ve Terim tribünden takip etti

Teknik direktör Fatih Terim ve Medipol Başakşehirli futbolcu Mesut Özil, Fransa ile Fas arasında oynanan karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.



Karşılaşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve FIFA Başkanı Gianni Infantino da izledi.



Al Bayt Stadı'ndaki maçı 68 bin 294 taraftarın izlediği açıklandı.



