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Özil ve Terim tribünden takip etti

Fransa ile Fas'ın karşı karşıya geldiği maçta Fatih Terim ile Mesut Özil maçı izleyenler arasında yer aldı.

Özil ve Terim tribünden takip etti
Teknik direktör Fatih Terim ve Medipol Başakşehirli futbolcu Mesut Özil, Fransa ile Fas arasında oynanan karşılaşmayı izleyenler arasında yer aldı.

Karşılaşmayı Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve FIFA Başkanı Gianni Infantino da izledi.

Al Bayt Stadı'ndaki maçı 68 bin 294 taraftarın izlediği açıklandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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