Medipol Başakşehirli Mesut Özil'in menajeri Erkut Söğüt, İngiltere'den Tribal Football'a açıklamalarda bulundu.



Erkut Söğüt, "Mesut Özil, Arsenal'den birçok oyuncuyla hala görüşmelerini sürdürüyor. Bukayo Saka ile ayrıca çok özel bir kardeşlik ilişkisi var." ifadelerini kullandı.



"Mesut, asla başka bir İngiliz kulübü için oynamaz." diyen Erkut Söğüt, "Aubameyang gibi değildir." açıklamasını yaptı.



Özil'in menajeri, "Mesut, başarılı bir ameliyat geçirdi. Tamamen iyileşince tekrar sahalara geri dönecek. Futbolu bırakmayı düşünmüyor. Bunu defalarca söyledi." açıklamasını yaptı.



Erkut Söğüt, "Mesut Özil, Fenerbahçe'den ayrılıp Başakşehir'e transfer olurken durumu anlattı. Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir büyük takım için oynamaz. Yani Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor formasını giymez." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



