Özhan Pulat: 'Önemli bir ders kazandık!'

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Özhan Pulat, son dakikada 3 puan kaybetmediklerini, yarın için önemli ders kazandıklarını söyledi.



Pulat, Mersin Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin savunma arkası koşuları üzerinde çalıştıklarını ve maçta da bu atakları engellemede başarılı olduklarını belirtti.



Ceza sahasında aksiyon gösterdiklerini dile getiren Pulat, karşılaşmada net goller kaçırdıklarını anlattı.



Ekip olarak derslerine çok iyi çalıştıklarını anlatan Pulat, şunları kaydetti:



"Ekibimle beraber 14-15 saat tüm mesaimizi 'Rakibi nasıl ekarte ederiz, nasıl skor alırız' ona göre çalışıyoruz. Bunu da takımımız görüyor. Takımımız sahada yürekli ve isteyen geri bildirim veriyor. Genç bir takımız. Bu takım son dakikada 3 puanı kaybetmedi, yarın için önemli ders kazandı. Kaybeden değiliz, kazananız. Bir puana sevinemiyoruz. Bu ligde Hatayspor güzel oyun, geleceğe yönelik potansiyel oyuncularıyla keyifli futbol izlettirecek."





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU