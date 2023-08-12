Özhan Pulat: ''Dersimize iyi çalıştık'

1.Lig'in açılış maçında Boluspor'u mağlup eden Adanaspor'da teknik direktör Özhan Pulat açıklamalarda bulundu.Adanaspor Teknik Direktörü Özhan Pulat ise bu karşılaşmanın, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Adanaspor'un oynadığı ilk maç olduğunu hatırlattı.Bu nedenle çok önemli bir maç oynadıklarına vurgu yapan Pulat, "Depremden sonra ilk maçımız. 5,5 aylık bir süreç var. Burada oyuncularımın çoğu 5 aydır maç oynamıyordu. Bu travmadan çıkmaları önemliydi. Biz de oyuncularımıza hep şunu söyledik. Önce oyunumuza inandırdık. Sonra biz onlara inandık." dedi.Pulat, rakiplerini bir hafta boyunca analiz ettiklerini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:"Özellikle rakibin 4+4+2 oyununu bir hafta analiz edip ona göre antrenmanlar yaptık. Özelikle geride oyun kurarken 4+2+4 şeklinde ön alanda baskı yapınca orta sahadaki üstünlüğü ele geçirmek bizim için kaçınılmazdı. Rakip topla fazla oynamış görünse de alan parselizasyonunu iyi yapıp onlara merkezde hiçbir şekilde alan bırakmadık. Onları sürekli kendi sahasında hazırlık pasları yapmaya mecbur bıraktık."Karşılaşma boyunca planladıkları şekilde mücadele ettiklerini anlatan Pulat, şu görüşleri dile getirdi:"Topun karşısında iyi pozisyon aldık. Dersimize iyi çalıştık. Kazandığımız toplarla da çok olmayan ama işimizi görecek pozisyonlara girdik. Bugün bu takım gayret ve aklı birleştirip 4 ay sonra bir varoluş mücadelesi adına ilk adımı attı. Sadece bir maç kazandık. Bir galibiyet kazandık. Umarım savaş sonunda da bu takım hep mutlu olur."