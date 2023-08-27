Özhan Pulat: ''Canımızı acıtmaya başladı''

Adanaspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, Ankara Keçiörengücü karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Pulat, son dakika yedikleri golden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.
"Futbol böyle oyun. Gerçekten burada ilk devreyle beraber 100 dakikalık bir mücadele var. 99,5 dakikasında yaşamadığım duyguyu yüzüncü dakikada yaşadık" diyen Pulat, şunları kaydetti:
"Geçen hafta aynı şekilde 'trajik bir mağlubiyet' diyerek toplantıya başlamıştım. Bugün de burada aynı şeyleri görmek gerçekten canımızı acıtmaya başladı. İlk devre özeleştirimizi yapacak olursak, kötü bir oyun, hücuma çıkarken kaptırdığımız toplar var. Bunlara hafta içi çok fazla çalışmıştık. Merkezde rakibin yoğun baskısında enine pasları atmamayı ve çabuk kararlar vermeyi oyuncularımıza sürekli söyledik ama ilk devre üç tane bu tarz pozisyonla rakibi cesaretlendirdik. İkinci devre yaptığımız oyuncu değişiklikleri ile oyunu dengeledik ve biraz daha fazla topa sahip olduk. Bizim oyunumuzla alakalı şöyle bir durumumuz var. Geç oluşan bir ekip olduğumuz için olabildiğince doğru savunma yapmak istiyoruz. Bu savunmayı özellikle biraz daha önde kurmak istiyoruz. Bu noktada da rakibe ikinci devre daha fazla alanları kapattık. Kenarları uzun vurmaya yönlendirdik. İki stoperim müthiş bir şekilde o aradaki topları kesti. Cuma günü iç sahada önemli bir Kocaeli maçımız var. Artık buna hazırlanacağız."
Pulat, son dakika yedikleri golden dolayı üzgün olduklarını dile getirdi.
"Futbol böyle oyun. Gerçekten burada ilk devreyle beraber 100 dakikalık bir mücadele var. 99,5 dakikasında yaşamadığım duyguyu yüzüncü dakikada yaşadık" diyen Pulat, şunları kaydetti:
"Geçen hafta aynı şekilde 'trajik bir mağlubiyet' diyerek toplantıya başlamıştım. Bugün de burada aynı şeyleri görmek gerçekten canımızı acıtmaya başladı. İlk devre özeleştirimizi yapacak olursak, kötü bir oyun, hücuma çıkarken kaptırdığımız toplar var. Bunlara hafta içi çok fazla çalışmıştık. Merkezde rakibin yoğun baskısında enine pasları atmamayı ve çabuk kararlar vermeyi oyuncularımıza sürekli söyledik ama ilk devre üç tane bu tarz pozisyonla rakibi cesaretlendirdik. İkinci devre yaptığımız oyuncu değişiklikleri ile oyunu dengeledik ve biraz daha fazla topa sahip olduk. Bizim oyunumuzla alakalı şöyle bir durumumuz var. Geç oluşan bir ekip olduğumuz için olabildiğince doğru savunma yapmak istiyoruz. Bu savunmayı özellikle biraz daha önde kurmak istiyoruz. Bu noktada da rakibe ikinci devre daha fazla alanları kapattık. Kenarları uzun vurmaya yönlendirdik. İki stoperim müthiş bir şekilde o aradaki topları kesti. Cuma günü iç sahada önemli bir Kocaeli maçımız var. Artık buna hazırlanacağız."