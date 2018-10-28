Özhan Çıvgın: 'Aptal değilim, en iyisini yapmaya çalışıyorum'

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Afyon Belediyespor'u 86-70 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Özhan Çıvgın, "Hep iyiye doğru atım atmak için bütün iyi niyetimizle mücadele ediyoruz ve savaşıyoruz." dedi.
Çıvgın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, maça çok iyi başladıklarını ve gerektiği gibi oynadıklarını söyledi. FIBA Avrupa Kupası'nda hafta içinde oynadıkları Donar maçında yenildiklerini hatırlatan Çıvgın, şöyle konuştu:
"Donar karşısında 12 sayı geri düşmemize rağmen seyircimizin desteğiyle maça tekrar ortak olduk ama yenildik. Bizi sahiplenen taraftarlarımız için çok üzülmüştüm. Bugün de bizi sahiplendiler. Hep iyiye doğru adım atmak için bütün iyi niyetimizle mücadele ediyoruz ve savaşıyoruz. Biz geçiş dönemindeyiz. Herkesin iyi anlaması lazım. Aptal bir antrenör de değilim. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Bize biraz sabır, biraz öz güven lazım. Taraftarlarımız bize çok destek verdiler, onlardan Donar maçı için özür diliyorum. Bize biraz sabırlı davransınlar ve desteklesinler. Eski Karşıyaka'yı geri getirmek için mücadele ediyoruz."
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Çıvgın, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, maça çok iyi başladıklarını ve gerektiği gibi oynadıklarını söyledi. FIBA Avrupa Kupası'nda hafta içinde oynadıkları Donar maçında yenildiklerini hatırlatan Çıvgın, şöyle konuştu:
"Donar karşısında 12 sayı geri düşmemize rağmen seyircimizin desteğiyle maça tekrar ortak olduk ama yenildik. Bizi sahiplenen taraftarlarımız için çok üzülmüştüm. Bugün de bizi sahiplendiler. Hep iyiye doğru adım atmak için bütün iyi niyetimizle mücadele ediyoruz ve savaşıyoruz. Biz geçiş dönemindeyiz. Herkesin iyi anlaması lazım. Aptal bir antrenör de değilim. En iyisini yapmaya çalışıyorum. Bize biraz sabır, biraz öz güven lazım. Taraftarlarımız bize çok destek verdiler, onlardan Donar maçı için özür diliyorum. Bize biraz sabırlı davransınlar ve desteklesinler. Eski Karşıyaka'yı geri getirmek için mücadele ediyoruz."
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