Özgürlüğün Sesi: Bilal filmi kimler seslendiriyor, konusu nedir

Özgürlüğün Sesi Bilal filmi, beyaz perde de izleyiciler tarafından oldukça iyi tepkiler almayı başarmıştı. Engin Altan Düzyatan, Ayça Bingöl ve Tamer Karadağlı gibi usta oyuncuların seslendirmelerini gerçekleştirdiği film, bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak. Bu akşam 22.30'da ATV ekranların yayınlanacak filmin konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Özgürlüğün Sesi: Bilal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte detaylar…

27 Nisan 2020 19:16
Özgürlüğün Sesi: Bilal filmi kimler seslendiriyor, konusu nedir
Özgürlüğün Sesi Bilal filmi bu akşam ilk kez televizyon ekranlarında yayınlanacak. 2017 yılında vizyona giren filmin, seslendirme kısmında Tamer Karadağlı, Engin Altan Düzyatan ve Ayça Bingöl gibi usta isimler yer alıyordu. Bu akşam ATV ekranlarında ilk kez yayınlanacak olan film saatler 22.30'u gösterdiğinde başlayacak. Peki, Özgürlüğün Sesi: Bilal filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi? İşte detaylar…
ÖZGÜRLÜĞÜN SESİ: BİLAL FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hz. Muhammed'e ilk inananlardan siyahi bir köle olan Bilal-i Habeşi'nin özgün hikâyesi… Her yaşta izleyici kitlesine büyüleyici bir özgürlük hikâyesi sunan bir animasyon. Yapım ekibi Walt Disney ve Pixar stüdyolarında Kung Fu Panda - Karayip Korsanları - Ejderhanı Nasıl Eğitirsin – Madagaskar ve Yüzüklerin Efendisi gibi yapımlarda çalışan uzmanlardan oluşan " Özgürlüğün Sesi Bilal", daha önce Türk izleyicisi ile Malcolm X – Bosna ve Minyeli Abdullah'ı buluşturan Khan Medya tarafından ülkemizde sunulmakta. Diyanet işleri Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli bu yapımın dublaj kadrosunda Engin Altan Düzyatan, Ayça Bingöl, Tamer Karadağlı, Volkan Severcan ve Hakan Vanlı gibi sanatçılar bulunuyor.

Khurram H. Alavi ve Ayman Jamal'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu yine Ayman Jamal'a ait. Animasyon türündeki bu filmin orijinal seslendirme kadrosunda Ian McShane, Adewale Akinnuoye-Agbaje, John Eric Bentley yer alıyor. Filmin müzikleri Atli Örvarsson tarafından yapıldı.

ÖZGÜRLÜĞÜN SESİ BİLAL FİLMİ FRAGMANI İZLE


Bilal-i Habeşi'nin hayatı

Bilâl-i Habeşi veya Bilal bin Rebah (d. 581, ö. 641), İslam'ın ilk müezzini,Habeşistanlı köle bir ailenin çocuğu olarak Mekke'de dünyaya geldi. Annesinin adı Hamâme, babasının adı Rebah'tır.

İslamiyet'i ilk kabul edenlerden ve bunu açıktan ilan eden ilk yedi kişiden biridir. Ümeyye bin Halef'in, kölesi Bilal'in İslam'ı seçtiğini duyduğunda onu vazgeçirmek için ağır işkencelere başvurduğu rivayet edilir. Bilal'in işkenceler karşısındaki direncinin Mekkeli müşrikleri çok etkilediği söylenir

Bilâl-i Habeşî, 622 yılındaki hicrete katılarak Mekke'den Medine'ye geldi. Medine'de Müslümanlar, namaz vakitlerinin bir şekilde bildirilmesi gerektiğine karar verdiler. Ancak bunun ne şekilde olacağı konusunda fikir birliğine varılamadı. Bu sıralarda Abdullah bin Zeyd, gördüğü bir rüyayı Hz. Muhammed'e anlattı. Rüyasında ezanın bugünkü şeklini duymuştu. Bunun üzerine Hz. Muhammed, duyduğu ezanı Bilal'e öğretmesini ve bundan sonra namaz vakitlerinin ezanla duyrulacağını bildirdi.Böylece ilk ezan okuyan (müezzin) Bilal olmuştur. Bir süre sonra Bilâl-i Habeşî sabah ezanına essalâtü hayrun minnen nevm (namaz uykudan hayırlıdır) şeklinde bir ekleme yaptı ve Muhammed, Bilal, bu ne güzel söz! diye onu tasvip etti.

Bilâl-i Habeşî Bedir, Uhud, Hendek dahil Hz. Muhammed'le beraber tüm savaşlara katıldı. Hz. Muhammed'in ölümünden sonra Bilal, Şam'a yerleşti.

Rivayet edildiğine göre bir gün gördüğü bir rüya üzerine Şam'dan Medine'ye geldi ve sabah ezanını okudu. Bilal'in sesini duyan halk, Muhammed'in yaşadığı günleri hatırlayarak sokaklara döküldü.

Tekrar Şam'a dönen Bilal-i Habeşî, 641 yılında vefat etti. Ehl-i Beyt mezarı olarak bilinen Şam'daki Bab'üs Sağir mezarlığına defnedilmiştir.

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