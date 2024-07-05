Özgür Özel'den Merih Demiral tepkisi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den UEFA'nın Merih Demiral kararına tepki geldi.

Özgür Özel'den Merih Demiral tepkisi!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, UEFA Disiplin Kurulunun milli futbolcu Merih Demiral'a verdiği cezanın hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karar olduğunu bildirdi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UEFA'nın milli futbolcumuz Merih Demiral'a 2 maç ceza vermesi, hakkaniyetle bağdaşmayan siyasi bir karardır. İtirazımızla bu kararın düzeleceğini umuyoruz. Karar ne olursa olsun Milli Takımımız bu tutuma en güzel yanıtı yarınki müsabakada verecektir." ifadelerini kullandı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya32108267
2İsviçre31205325
3Macaristan310225-33
4İskoçya301227-51
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