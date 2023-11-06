Özgür Özel alevi mi, sunni mi? Özgür Özel nereli?

CHP Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel, 36. CHP Kurultay'ında partinin yeni başkanı seçildi. Peki Özgür Özel kimdir?Özgür Özel, 21 Eylül 1974'te Manisa'da doğdu. Babasının adı Talat, annesinin adı Rukiye Şükran'dır. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesini bitirdi.Serbest eczacı olarak çalıştı. Manisa Eczacı Odasında sırasıyla Yönetim Kurulu Üyesi, Veznedarı, Genel Sekreteri ve Başkanlığı görevlerini yürüttü.2007 yılında Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti üyeliğine seçildi. TEB'de Saymanlık ve 2 dönemde Genel Sekreterlik görevinde bulundu. Kongre ve konferanslara çok sayıda bildiri sundu.Uluslararası Eczacılık Federasyonu, Avrupa Birliği Eczacılık Grubu ile Avrupa Eczacılık Forumu'na üyelikleri bulunmaktadır.İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Özel, evli ve 1 çocuk babasıdır.