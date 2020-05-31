Özgür Dünya filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir

Özgür Dünya filmi TV ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Özgür Dünya konusu, özeti ve Özgür Dünya oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Özgür Dünya filminin detayları…

31 Mayıs 2020 16:19
Özgür Dünya filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir
Özgür Dünya filmi bu akşam televizyonda ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Özgür Dünya filmi oyuncuları ve konusu araştırılmaya başlandı. Yönetmenliğini Faruk Aksoy ve Şevki Es'in yaptığı filmin oyuncuları arasında Murat Serezli, Rabia Soytürk, Hayal Köseoğlu gibi isimler bulunuyor. İşte Özgür Dünya filminin konusu…
Özgür Dünya filmi konusu ve oyuncuları izleyiciler tarafından yoğun ilgi görüyor. Özgür Dünya filmi bu akşam televizyonda ilk kez yayınlanacak. Filmde yapay zeka ile yönetilen bir oyunun hikayesi ve bu oyunun Aslı ile babasının hayatına etkileri anlatılıyor. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı'nın ellerinde olacak.

ÖZGÜR DÜNYA FİLMİ KONUSU

Özgür Dünya, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan genç bir kızın hikayesini konu ediyor.  Genç bir kadın olan Aslı, ülkenin teknolojik gelişimi açısından oldukça önemli bir evreye şahit olmak üzeredir. Yeni bir oyun ülkeye bomba gibi düşmüştür. Yapay zeka ile yönetilen oyun, oyuncusuyla bütünleşip onunla aynı zihinde var olmaktadır. Oyuncusuyla yaşayan, oyuncusunu anlayan ancak her zaman oyuncusundan birkaç adım önde olmakla tanıtılan oyun, aslında göründüğünden çok farklı bir şeydir. Özgür dünyanın kurtuluşu, babası, arkadaşları ve özgürlüğü için mücadele etmek zorunda kalan Aslı'nın ellerindedir. Aslı kişisel hayatındaki sorunları aşmalı, cinsiyetinin başarısız olması beklenen bir dalda kendini kanıtlamalı ve özgürlüğü koruyacak olan kahramana dönüşmelidir. Yoksa her şey için çok geç olacaktır...

ÖZGÜR DÜNYA FİLMİ OYUNCULARI

Rabia Soytürk



Hayal Köseoğlu



Murat Serezli



İdris Nebi Taşkan



ÖZGÜR DÜNYA FİLMİ FRAGMANI İZLE

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