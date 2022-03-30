Özgörkey, bu kez Hamamcıoğlu'nun listesinde olmayacak!

8 Nisan'a kadar aday listelerinin verilmek zorunda olduğu seçim sürecinde, Metin Öztürk yeniden aday olduğunu açıkladı.



Burak Elmas'a 41 oy farkla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu'nun ise yakın zamanda aday olduğunu duyurması beklenirken Cemal Özgörkey'in Hamamcıoğlu'nun listesinde olmayacağı öğrenildi.



Son seçimde 1500 oy almayı başaran Eşref Hamamcıoğlu'nun listesindeki kilit isim Cemal Özgörkey'in bu kez listede yer almayacağı öğrenildi.



"Kapsayıcı Aday" formülü görüşülüyor



Öte yandan Galatasaray'da eski başkanlar Ünal Aysal ve Dursun Özbek'in adı başkanlık için konuşulsa da iki ismin şu an için adaylığa sıcak bakmadığı biliniyor.



Sarı-kırmızılılarda camianın önde gelen isimleri herkesin uzlaşabileceği çatı aday formülü için çeşitli görüşmeler yaparken Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinden ayrılan Cemal Özgörkey ile de bu kapsamda görüşüldüğü ileri sürüldü.



Daha önce Galatasaray Yönetimi'nde yer almış Özgörkey'in son kararını birkaç gün içinde vereceği belirtiliyor.



Cemal Özgörkey kimdir?



Cemal Özgörkey, 1959 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Annesi Lale Özgörkey, babası iş adamı Ahmet Nevzat Özgörkey'dir. Armağan adında bir kardeşi vardır. İlkokul ve ortaokulu İzmir Saint Joseph okulunda tamamladıktan sonra liseyi İstanbul'da Galatasaray Lisesinde okudu.



Liseden 1979 yılında mezun olduktan sonra da Üniversite eğitimi için ABD' ye giderek Atlanta'da Oglethorpe Üniversitesi Uluslararası Finans Bölümünden mezun oldu. ABD'deki üniversite eğitimi sırasında da Coca Cola'da staj yaptı.





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