Özge Özder kaç yaşındadır, nerelidir, kimdir? Özge Özder evli mi? Özge Özder şarkı O Ses Türkiye Yılbaşı

Tiyatro, dizi, sinema ve reklam filmi oyunculuğu yapan Özge Özder O Ses Türkiye Yılbaşı programında şarkısını söyledi ve hakkında merak edilenler Özge Özder kaç yaşında, Özge Özder evli mi? Özge Özder kaç yaşında, Özge Özder yaşı, Özge Özder nereli, Özge Özder kimdir? diyerek detaylı bilgilendirme ihtiyaçları oluşuyor. Bu şekilde yapılan aramaların sonucunda Özge Özder kaç yaşında? Özge Özder yaşı, Özge Özder nereli, Özge Özder kimdir? gibi merak edilen sorular cevabını buldu.Özge Özder 42 yaşındadır, Özge Özder Ankara doğumludur ve Özge Özder evlidir.1 Nisan 1978 tarihinde Ankara'da doğan Özge Özder küçük yaşlarda tiyatro ile tanışmıştır. 1996 yılında konservatuvar sınavlarına girmiş ve Bilkent Üniversitesi tiyatro bölümünü burslu olarak, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümünü ise yüksek dereceyle kazanmıştır.Oyunculuk hayatına BKM ile başlamıştır. 2001 yılından beri aktif olarak tiyatro sahnelerinde olan oyuncu 2004-2006 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Haziran Gecesi dizisinde canlandırdığı Lale adlı rol ile televizyonda da büyük başarı yakalamış, isim olarak akıllara kazınmıştır.Show Tv'de yayınlanan Dudaktan Kalbe dizisinde canlandırdığı çelik prensesi Prenses Cavidan ise televizyon kariyerinin doruk noktası olmuştur. Televizyon ve sinema oyunculuğundaki başarısı ile günden güne dikkat çeken ve ünlü olan oyuncu tiyatro yapmaktan hiç vazgeçmemiş ve 2005 yılından beri sahneye çıktığı Şehir Tiyatroları bünyesinde halen görev yapmaktadır.Üç Kız Kardeş oyununda Nataşa rolüyle gösterdiği performans ile Bedia Muvahhit ödülüne layık görülmüş, aynı rolle Afife Jale ve Sadri Alışık ödüllerine aday olmuştur. Leonce ile Lena oyununda Lena rolüyle yine Afife Jale ödülüne aday olan oyuncu, daha sonra FOX TV'de yayınlanan Umutsuz Ev Kadınları adlı dizide Emel karakterini canlandırmıştır.Senaryo gereği komada olan Emel karakterinin ölmesi gerekiyordu fakat dizinin hayranları Özge Özder'e 'Emel'in ölmesini istemiyoruz' mesajları yollayınca ve bu mesajların sayısı oldukça yoğun olduğu için Emel karakteri ölmemiş komadan çıkıp Gül Çıkmazı'na geri dönmüştür. Dizi 19 Haziran 2014'te final yapmıştır. Daha sonra Kehribar dizisinde Adile Yarımcalı rolünü oynamıştır ancak dizi 15 bölüm devam edebilmiştir. Özge Özder son olarak Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli dizide rol almıştır.Sadakatsiz - 2020Mucize Doktor - 2019- KıvılcımUmuda Kelepçe Vurulmaz - 2016-2017 PerihanKehribar - 2016 Adele YarımcalıUlan İstanbul - 2014 Sevilay KaramUmutsuz Ev Kadınları - 2011-2014 EmelÖmre Bedel - 2009-2010 AylinDudaktan Kalbe - 2007-2009 Prenses Cavidan Meriçoğlu GünBaşka Semtin Çocukları - 2008 GülSıfır Dediğimde - 2007 Genç MüberraSınav - 2006 Candan Hocaİyi ki Varsın - 2006 AslıUmut AdasıEmret Komutanım - 2005 Sultan HemşireUy Başuma Gelenler - 2004Haziran Gecesi - 2004 Laleİyi Aile Robotu - 2002 ÇağlaAşkın Mucizeleri - 2004Estağfurullah Yokuşu - 2003 DidemHayat A.Ş. - 2003Çifte Bela - 2001Yeditepe İstanbul - 2001 Konuk OyuncuDadı - 2000Sonbahar Kadınları - 1998Ferhunde HanımlarOn İkinci Gece : William Shakespeare - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2015Kes ve Kaç : Peter Horsler - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2014Müziksiz Evin Konukları : Neil Simon - Tiyatrokare - 2013Matmazel Julie'den Esinti : August Strindberg - Talimhane Tiyatrosu - 2012Oyun : Samuel Beckett - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2012Gizli Oturum : Jean Paul Sartre - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2011Marat-Sade : Peter Weiss - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2010Leonce ile Lena : Georg Büchner - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008Üç Kız Kardeş : Anton Çehov - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2008Ceza Kanunu : İ.Ahmet Nuri Sekizinci - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2007Düş Oyuncakları : Shakespeare Kolaj - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006Baba (Oyun) : August Strindberg - İstanbul Şehir Tiyatrosu - 2006Klaksonlar Borazanlar Bırtlar : Dario Fo - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2004Barış Ormanında Yarış : Fikret Terzi - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2003Bahar Noktası : William Shakespeare - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2003İki Kişilik Hırgür : Eugène Ionesco - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002Cephede Piknik Yok : Fernando Arrabal - Bakırköy Belediye Tiyatroları - 2002Masal (Oyun)