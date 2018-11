ÖZETLER Başakşehir 1-0 Beşiktaş maçı detayları

MAÇIN ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN

OĞUZHAN YEDEK, MEDEL SAHADA

VAGNER LOVE - MUSTAFA PEKTEMEK İKİLİSİ BOZULMADI

PEPE, BABEL 11'DE, ADEM LJAJIC YEDEK KULÜBESİNDE

ABDULLAH AVCI'DAN İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK

EMMANUEL ADEBAYOR YEDEKLER ARASINDA

EMRE BELÖZOĞLU RİSKE EDİLMEDİ

LÖSEMİYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MASKEYLE ÇIKTILAR

BAŞAKŞEHİR 4-2-3-1, BEŞİKTAŞ ÇİFT FORVET

BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR İLE İPTAL EDİLDİ

VAR'DAN SONRA BAŞAKŞEHİR ETKİLİ OLDU, GOLÜ BULDU

ADRIANO SAKATLANDI, CANER GİRDİ

ŞENOL GÜNEŞ'TEN TOP TOPLAYICIYA TEPKİ



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonucunda kenarda top toplayıcılık yapan bir çocuğa tepki gösterdi. 45'inci dakikada siyah beyazlı ekibin taç atışı kazandığı anda topun geç atılması sebebiyle tecrübeli antrenör top toplayıcı çocuğa kızdı. Şenol Güneş, mücadelenin ilk yarısında da Jeremain Lens ile bir diyaloğa girdi.

BEŞİKTAŞ, CEZA SAHASI DIŞINDAN GOL ARADI

BAŞAKŞEHİR SAVUNMADA, BEŞİKTAŞ ATAKTA...

ÖNCE RYAN BABEL, ARDINDAN CANER ERKİN

MEDEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Gary Medel, 75'inci dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Şilili futbolcu gelecek hafta Vodafone Park'ta oynanacak Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ'IN BASKISI GOL GETİRMEDİ

