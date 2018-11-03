ÖZETLER Başakşehir 1-0 Beşiktaş maçı detayları

Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 18. dakikada Alexandru Epureanu attı.
Bu skorun ardından Başakşehir, en yakın takipçileri Galatasaray ve Antalyaspor'un 4 puan önünde 24 puanla liderlik koltuğunu korudu. Beşiktaş ise 18 puanda kaldı.
Medipol Başakşehir, gelecek hafta Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş ise 8 Kasım'da Genk'e konuk olduktan sonra 11 Kasım'da sahasında Sivasspor ile oynayacak.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK BİRDEN
Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Beşiktaş, bu mücadeleye Çaykur Rizespor karşılaşmasına göre 4 değişiklikle çıktı.
Siyah-beyazlı takımda sarı kart cezalısı Ricardo Quaresma, Medipol Başakşehir mücadelesinde takımını yalnız bıraktı. Kart cezası nedeniyle Çaykur Rizespor maçında kadroda yer alamayan Jeremain Lens, bu hafta orta sahanın sağında Quaresma'nın yerine görev yaptı. Beşiktaş'ta sakatlığı geçen Ryan Babel ile Pepe, Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de sahaya çıktı. Babel, Çaykur Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ancak sakatlanarak oyuna devam edemeyen Gökhan Töre'nin yerine görev aldı. Siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Şenol Güneş, geçen hafta ilk 11'de sahaya sürdüğü Enzo Roco'yu bu sefer yedek soyundururken, Pepe'yi Medipol Başakşehir karşısında savunmanın göbeğinde görevlendirdi.
OĞUZHAN YEDEK, MEDEL SAHADA
Beşiktaş'ta son haftalardaki performansıyla taraftarların tepkisine maruz kalan Oğuzhan Özyakup, Medipol Başakşehir maçına yedek başladı.
Siyah-beyazlı ekipte bu oyuncunun yerine Gary Medel, ilk 11'de şans buldu.
VAGNER LOVE - MUSTAFA PEKTEMEK İKİLİSİ BOZULMADI
Şenol Güneş, Çaykur Rizespor karşısında alınan 4-1'lik galibiyette üç gol atan Vagner Love-Mustafa Pektemek ikilisini 11. hafta mücadelesinde de bozmadı.
Geçen haftaki karşılaşmada iki gol atan Mustafa Pektemek, forvetin arkasında hücuma destek verirken, bir kez gol sevinci yaşayan Vagner Love yine gol aradı.
PEPE, BABEL 11'DE, ADEM LJAJIC YEDEK KULÜBESİNDE
Pepe ve Babel gibi yaşadığı sakatlık nedeniyle son maçlarda formasından uzak kalan Adem Ljajic de iyileşmesinin ardından kadroda yer buldu.
Sırp oyuncu, karşılaşmaya yedek olarak başladı.
Beşiktaş'ta ayrıca Tolga Zengin, Tolgay Arslan, Güven Yalçın, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Caner Erkin ve Cyle Larin yedekler arasında yer aldı.
ABDULLAH AVCI'DAN İLK 11'DE İKİ DEĞİŞİKLİK
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde geçen hafta oynadıkları Atiker Konyaspor mücadelesine göre iki değişiklikle Beşiktaş karşısında takımını sahaya sürdü.
Avcı, cezası sona eren Junior Caiçara'ya sağ bekte Uğur Uçar'ın yerine formayı verirken, Kerim Frei'ın yerine de Eljero Elia ilk 11'de görev yaptı.
EMMANUEL ADEBAYOR YEDEKLER ARASINDA
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı nedeniyle Atiker Konyaspor maçının kadrosuna alınmayan Emmanuel Adebayor, Beşiktaş mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.
Avcı, Adebayor'un yerine geçen hafta olduğu gibi Riad Bajic'e hücumda şans verdi.
EMRE BELÖZOĞLU RİSKE EDİLMEDİ
Medipol Başakşehir'de tedavisi süren ve son antrenmanda takımla çalışan Emre Belözoğlu, maç kadrosunda yer almadı.
Abdullah Avcı, henüz tam olarak hazır olmayan deneyimli futbolcuyu riske etmedi. Avcı, Emre'nin yokluğunda orta sahanın ortasında Mahmut Tekdemir ile İrfan Can Kahveci'ye formayı verdi.
LÖSEMİYE DİKKAT ÇEKMEK İÇİN MASKEYLE ÇIKTILAR
3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maç öncesi Medipol Başakşehirli futbolcular, "40. İstanbul Maratonu'nda Sağlıklı Yarınlara Koşuyoruz" yazılı pankartla sahaya çıktı.
Bu arada maçtan önce birbirlerine başarı dilemek için yan yana gelen her iki takımın teknik direktörü Şenol Güneş ile Abdullah Avcı, lösemiye dikkati çekmek için maske takarak basın mensuplarına görüntü verdi.
BAŞAKŞEHİR 4-2-3-1, BEŞİKTAŞ ÇİFT FORVET
Başakşehir, klasik 4-2-3-1 formatıyla dizilirken, Beşiktaş ise çift forvetli ve kontraatak düşüncesiyle maça başladı. Tempolu başlayan mücadelede ilk gol arayışı Başakşehir'den geldi.
3. dakikada Edin Visca'nın pasıyla topla buluşan Junior Caiçara'nın ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıktı. Aynı dakika içinde Beşiktaş, gole ilk yaklaşan taraf oldu. Beşiktaş gole yaklaşıyor. Vagner Love'un ara pasıyla topla buluşan Jeremain Lens hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez vuruşunu yaptı. Ancak top kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
BAŞAKŞEHİR'İN GOLÜ VAR İLE İPTAL EDİLDİ
Beşiktaş'ın oyun kontrolünü aldığı ve arka arkaya Başakşehir kalesinde tehlikeler yarattığı bölümde Başakşehir'in golü geldi. 6. dakikada gelişen kontraatakta Edin Visca'nın pası ile topla buluşan Eljero Elia'nın ceza yayından yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Hakem Halis Özkahya önce golü verdi, ardından VAR sistemi kararıyla pası veren Edin Visca'nın ofsaytta olduğu gerekçesiyle gol iptal edildi.
VAR'DAN SONRA BAŞAKŞEHİR ETKİLİ OLDU, GOLÜ BULDU
VAR ile iptal edilen gol sonrası maçın gidişatı da değişmeye başladı. Beşiktaş'ın baskısını kıran Başakşehir, daha dengeli ve topla oynayarak kontrolü elinde tutan takım oldu. Arka arkaya Beşiktaş kalesine etkili ataklar yapan ev sahibi, 18. dakikada duran toptan golü buldu.
Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Edin Visca'nın ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Alexandu Epureanu'nun, altıpas önünde topun gelişine sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Loris Karius'un yanından ağlarla buluştu.
ADRIANO SAKATLANDI, CANER GİRDİ
Beşiktaş, golden sonra tekrar baskı kurarken sakatlanan Adriano yerine oyuna Caner Erkin dahil oldu.
Golden sonra Başakşehir daha tedbirli oynamaya ve hızlı kanat oyuncuları Edin Visca ve Eljero Elia ile kontralar aramaya ya da Riad Bajic'e gönderilen uzun toplarla atağa çıkmaya çalıştı. Beşiktaş ise özellikle Ryan Babel odaklı ataklarla Başakşehir kalesine baskı kurdu.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN TOP TOPLAYICIYA TEPKİ
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş karşılaşmanın ilk yarısında yaşanan bir pozisyon sonucunda kenarda top toplayıcılık yapan bir çocuğa tepki gösterdi. 45'inci dakikada siyah beyazlı ekibin taç atışı kazandığı anda topun geç atılması sebebiyle tecrübeli antrenör top toplayıcı çocuğa kızdı. Şenol Güneş, mücadelenin ilk yarısında da Jeremain Lens ile bir diyaloğa girdi.
BEŞİKTAŞ, CEZA SAHASI DIŞINDAN GOL ARADI
Başakşehir'in düşük temposuna karşın Beşiktaş, özellikle 30. dakikadan itibaren bu tempoyu yükseltemedi. Fakat, Ryan Babel ile birlikte Caner Erkin de hücumda daha etkin oynamaya başladı ve ceza sahası dışından şutlarla gol arayışı devam etti.
Fakat, Beşiktaş'ın beraberlik golü arayışları ilk 45 dakikada sonuç vermedi ve takımlar soyunma odasına 1-0'lık skorla gitti.
BAŞAKŞEHİR SAVUNMADA, BEŞİKTAŞ ATAKTA...
Başakşehir, ilk yarıdaki tedbirli oyununu ikinci yarıda da sürdürdü. Beşiktaş ise çok adamla hücum ederek Başakşehir kalesine yüklenerek başladı.
İlk 10 dakika boyunca Başakşehir'in kalabalık ve kademeli savunmasını aşmakta zorlandı. Ardından 54'te Ryan Babel'in ortasında Mustafa Pektemek'in volesiyle ilk tehlikeli atağını yaptı.
ÖNCE RYAN BABEL, ARDINDAN CANER ERKİN
Kanatlardan akınlar düzenlemeyi sürdüren Beşiktaş, 57'de Ryan Babel ile bir kez daha gole yaklaştı. Ryan Babel'in ceza yayı önünden sağ ayağıyla kaleye gönderdiği sert şutunda Mert Günok güçlükle sol köşeden topu kornere çeldi. 1 dakika sonra bu kez Caner Erkin net fırsat yakaladı ancak cömertce harcadı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 65'te Adem Ljajic'i günün etkisiz ismi Jeremain Lens'in yerine oyuna sürdü.
MEDEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Gary Medel, 75'inci dakikada gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Şilili futbolcu gelecek hafta Vodafone Park'ta oynanacak Demir Grup Sivasspor mücadelesinde forma giyemeyecek.
BEŞİKTAŞ'IN BASKISI GOL GETİRMEDİ
Siyah beyazlılar, 60'tan 80. dakikaya kadar arka arkaya ortalar ve kurduğu baskı ile gol aradı ancak Başakşehir savunması boşluk vermedi. Siyah beyazlıların bu bölümde ciddi bir gol pozisyonu olmazken Başakşehir 80-85 arası bu baskıyı kurup oyunu Beşiktaş yarı sahasında oynadı.
Son bölümde ise tekrar Beşiktaş baskısı başladı. Uzatma anlarında Beşiktaş gole çok yaklaştığı pozisyonlara da girdi. Ancak, sonuç değişmedi ve kazanan 1-0'lık skorla Başakşehir oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada savunmanın arkasına atılan pasta topla buluşarak hızla ceza sahasına giren Lens'in şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı. 6. dakikada sağ tarafta topla buluşan Visca, Adriano'dan sıyrılarak topu dışarı çıkardı, Elia gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ancak VAR incelemesi sonrasında hakem Halis Özkahya ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti. 18. dakikada Medipol Başakşehir'in golü geldi. Visca'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içindeki Epureanu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0. 38. dakikada Elia'nın soldan attığı uzun topla buluşan Visca sağdan bindirip ceza sahası dışından sert vurdu, top auta çıktı. 41. dakikada Medel'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Lens'in vuruşunda, top savunmaya çarparak kornere gitti.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
53. dakikada Babel'in soldan ortasında Mustafa Pektemek arka direkte gelişine vurdu, meşin yuvarlak auta gitti. 57. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in vuruşunda savunmaya çarpan top az farkla üstten kornere çıktı. 71. dakikada Caner Erkin'in pasıyla altıpas önünde topla buluşan Medel meşin yuvarlağı sağ çaprazdaki Mustafa Pektemek'e verdi. Mustafa'nın şutunda top kalecide kaldı. 83. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruşta Caner Erkin'in ceza sahasına ortaladığı topa Pepe kafayla vurdu, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı. 86. dakikada soldan ceza sahasına giren Visca dar açısına rağmen sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 90+6. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne yaklaştı. Ceza sahasının solundan Babel'in arka direğe ortaladığı topa altıpas içinde Vagner Love omzuyla vurdu, kaleci Mert Günok çizgi üzerinden meşin yuvarlağı ayağıyla çıkardı. Pozisyonun devamında Vida'nın tamamlamak istediği topu Attamah kornere gönderdi.
Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Hakemler: Halis Özkahya, Mustafa Emre Eyisoy, Hakan Yemişken Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caicara, Epureanu, Da Costa, Clichy, Mahmut Tekdemir (Dk. 90+1 Attamah), İrfan Can Kahveci, Visca, Mossoro (Dk. 73 Soner Aydoğdu), Elia (Dk. 62 Napoleoni), Bajic Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Adriano (Dk. 25 Caner Erkin), Hutchinson, Medel (Dk. 80 Güven Yalçın), Lens (Dk. 65 Ljajic), Mustafa Pektemek, Babel, Vagner Love Gol: Dk. 18 Epureanu (Medipol Başakşehir) Sarı kartlar: Dk. 45 Lens, Dk. 75 Medel (Beşiktaş), Dk. 76 Soner Aydoğdu, Dk. 89 Mert Günok (Medipol Başakşehir)