ÖZET: PSG 1-1 Barcelona maçı özeti izle, Şampiyonlar Ligi Özetleri 2021

ÖZET: Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda ilk maç Barcelona'yı deplasmanda bozguna uğratan PSG rövanşta da berabere kalarak yoluna devam etti. Kylian Mbappe ise tarihe geçti.

11 Mart 2021 01:54
ÖZET: PSG 1-1 Barcelona maçı özeti izle, Şampiyonlar Ligi Özetleri 2021
ÖZET: Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Paris Saint Germain ile Barcelona karşı karşıya geldi. İspanya'da ilk maçı 4-1 kazanan Paris Saint Germain, Fransada'da Barcelona ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükseldi. Barcelona, 2006-07 sezonundan itibaren ilk kez turnuvada çeyrek finale kalamayarak, bu alandaki rekorunu sonlandırdı.
Paris Saint Germain'in golünü 30. dakikada penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Barcelona'nın golü 37. dakikada Lionel Messi'nin ceza sahası dışından harika şutuyla geldi. Lionel Messi, 45+3. dakikada kullandığı penaltıda önce Keylar Navas sonra da direğe takıldı.

KYLIAN MBAPPE TARİHE GEÇTİ

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe (22 yaş 80 gün), Şampiyonlar Ligi tarihinde 25 gole ulaşan en genç isim olma unvanını bu Lionel Messi'nin elinden aldı. (Nisan 2010'da 22 yaş 286 gün).

İlk maçta hat-trick yapan Kylian Mbappe, rövanşta da fileleri havalandırdı ve bir Şampiyonlar Ligi sezonunda Barcelona'ya dört gol atan ilk oyuncu olarak tarihe geçti.

MESSI'NIN 120. GOLÜ!
NAVAS HART'TAN SONRA İLK

Lionel Messi, Şampiyonlar Ligi'ndeki 149. maçında 120. golüne ulaştı. Keylor Navas, Joe Hart'tan sonra (Şubat 2015), Şampiyonlar Ligi'nde Lionel Messi'nin penaltısını kurtaran ilk kaleci oldu. Devler Ligi'nde son 8 penaltıyı gole çeviren Lionel Messi, serisini sürdüremedi.

Ayrıca maçta fileleri havalandıran Messi 29 golle turnuvanın son 16 turunda ağları en fazla sarsan oyuncu rekorunu kırdı.

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri 19 Mart Cuma günü gerçekleşecek kura çekimi sonrası belli olacak. Çeyrek finalde ilk maçlar 6-7 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 13-14 Nisan'da oynanacak.

Kaynak: Sporx.com

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